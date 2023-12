Jornalista pernambucana é a primeira a conquistar R$ 1 Milhão no 'Quem Quer Ser um Milionário'

O programa Domingão do Huck (TV Globo) teve a primeira ganhadora do quadro 'Quem Quer Ser um Milionário' na noite deste domingo (10). Aos 28 anos, a jornalista pernambucana Jullie Dutra acertou todas as perguntas da brincadeira de conhecimentos gerais.

A comunicadora conquistou o prêmio máximo ao responder corretamente à pergunta sobre o número da camisa que Pelé usou na Copa de 1958.