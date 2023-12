Junior revela que teve síndrome do pânico após fim de dupla com Sandy: "Bem difícil"

O cantor Junior revelou durante participação no “Domingão do Huck” deste domingo (10) que o período após o término da dupla musical com a irmã Sandy foi marcado por desafios e questões de saúde mental.

"Tive uma fase muito difícil pós-término da dupla que foi de permitir as emoções entrarem. Até então, eu me blindava muito, ignorava as coisas que seu sentia”, explicou. Durante a participação no dominical, o artista compartilhou que chegou a ter síndrome do pânico após a separação.

"Quando acabou a dupla, a coisa veio forte. Tive um período de síndrome do pânico, uma fase bem difícil, com muita análise", seguiu o artista. A nova fase da carreira, que inclui o lançamento de um EP solo, foi descrita por Junior como “um ato de coragem”.

“Nos meus projetos eu era sempre músico, produtor. Não queria ser o protagonista, estava sempre atrás de algum instrumento”, apontou.

Além das questões mentais e da própria trajetória profissional, Junior ressaltou que a separação de Sandy ajudou na relação fraternal entre os dois.

“Naquele momento que a gente separou a dupla, ficou muito claro o quanto a gente abriu espaço para que essa relação de irmãos aparecesse”, afirmou.