Quem é o pai de Giovanni em Elas por Elas? Veja origem do personagem

A história do personagem Giovanni, interpretado por Filipe Bragança, é cercada de mistério. Na novela "Elas por Elas", da TV Globo, o rapaz é filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano). Ao longo da trama, ele quase precisou terminar o relacionamento com Ísis (Rayssa Bratillieri) pela possibilidade de serem irmãos.

Porém, após um teste de DNA, foi comprovado que eles não tinham o mesmo sangue. No entanto, a enfermeira Miriam (Paula Cohen) sabe que Giovanni não é filho de Jonas, e está chantajeando Sérgio (Marcos Caruso) por dinheiro, pois o idoso também sabe a verdade.

Na trama, a verdade sobre Giovanni ainda vai demorar para ser revelada, e ainda não há nenhum indício de quem é realmente o pai do jovem. O fato dele não ser filho de Jonas, inclusive, explica o motivo do exame de DNA não ter apontado vínculos sanguíneos com Ísis.

O jovem pode ser filha de Jonas com Adriana (Thalita Carauta). Antes de se relacionar com Helena, Jonas estava noivo de Adriana. Porém, por conta da traição, eles se separaram e o personagem de Mateus Solano ficou com Helena.