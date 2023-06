Globo fará remake da novela 'Elas por Elas'; conheça as sete protagonistas

Sucesso de 1982, a novela "Elas por Elas" ganhará uma nova versão na Rede Globo. O remake está previsto para sair no fim de setembro e irá ocupar o horário das 18h.

A trama irá relembrar a história de sete colegas de escolas que não se viam há mais de 20 anos. A primeira versão foi escrita por Cassiano Gabus Mendes. Na história, a amiga mais velha decide localizar as antigas colegas e, ao encontrar o paradeiro de cada uma, marca um reencontro.

Conforme a colunista Patrícia Kogut, os sete nomes principais da nova novela já estão escolhidos: Deborah Secco, Monica Iozzi, Isabel Teixeira, Késia, Maria Clara Spinelli e Thalita Carauta.

Conheça os nomes

Legenda: Deborah Secco (à esquerda) e Eva Wilma (à direita) Foto: Reprodução/Instagram/Acervo Globo

Deborah Secco será Lara. Na primeira versão, a personagem se chamava Márcia e era vivida por Eva Wilma.

Na primeira versão, Márcia era mãe de Yeda, Ivan e Cris. Mulher rica e elegante, é ela quem promove a reunião das amigas do colégio para recordar os bons tempos.

Legenda: Thalita Carauta (à esquerda) e Esther Góes (à direita) Foto: Reprodução/Instagram/Acervo Globo

Thalita Carauta será Adriana, antes interpretada por Esther Góes.

Adriana é uma viúva veterinária e, na história original, não sabe que ocorreu uma troca de crianças - que envolve a colega Helena e é outro debate importante na novela.

Legenda: Karine Teles (à esquerda) e Mila Moreira (à direita) Foto: Reprodução/Instagram/Acervo Globo

Karine Teles será Carol, personagem de Mila Moreira e que chamava Marlene.

Ela é uma moça solteira, que mora com os pais, e é a mais jovem do grupo das amigas.

Legenda: Késia (à esquerda) e Sandra Bréa (à direita) Foto: Reprodução/Instagram/Acervo Globo

Késia interpretará Thais. Na novela original, Sandra Bréa fazia Wanda.

A personagem também é solteira e mora com os pais e o irmão. Trabalha para auxiliar a família, que tem poucos recursos.

Legenda: Maria Clara Spinelli (à esquerda) e Maria Helena Dias (à direita) Foto: Divulgação/Globo

Maria Clara Spinelli será René em "Elas por Elas". É a personagem baseada em Carmem, vivida por Maria Helena Dias.

Casada e com dois filhos, trabalha muito para ajudar a família.

Legenda: Mônica Iozzi (à esquerda) e Joana Fomm (à direita) Foto: Reprodução/Instagram/Acervo Globo

Mônica Iozzi viverá Natália, papel que coube a Joana Fomm.

Na primeira versão da história, era solteira e vivia com o irmão mais novo, de quem cuida desde quando ficaram órfãos. Mulher muito estranha, sombria e marcada pelo passado.

Legenda: Isabel Teixeira (à esquerda) e Aracy Balabanian (à direita) Foto: Reprodução/Instagram/Acervo Globo

Isabel Teixeira será Helena, personagem interpretada por Aracy Balabanian.

Na história original, é uma mulher rica, casada e com filho. Vive com a família numa enorme mansão. Na juventude, conquistou o namorado da amiga Adriana, com quem se casou.