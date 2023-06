Gil do Vigor faz desabafo e diz se sentir sozinho nos Estados Unidos: ‘tristeza’

O ex-BBB Gil do Vigor usou o Twitter, nesse domingo (4), para fazer um desabafo, e disse se sentir sozinho. Atualmente ele mora nos Estados Unidos, onde cursa PhD em economia na Universidade da Califórnia.

“Hoje não está sendo um dia fácil. Estudando das 8h às 00h, com uma hora de almoço e uma para janta”, iniciou Gil. “Tem horas que bate um sentimento de tristeza grande, viu, a solidão. Mas seguirei firme. Deus está comigo”, concluiu.

Na madrugada de segunda (5), ele fez um novo desabafo, dessa vez falando sobre amizades em momentos difíceis: “Os verdadeiros amigos te apoiam nos momentos difíceis. Se você tem um suposto amigo que quando você precisa ele some, ele nunca foi teu amigo! Fica ligado. Lembre sempre, não dê pérola aos porcos”.

O ex-BBB sempre usa o Twitter para falar sobre a rotina nos Estados Unidos, além de comentar a participação de sua irmã, Janielly Nogueira, no reality show da Record “A Grande Conquista”.

Recentemente, Gil também revelou que, a partir desta segunda-feira (5), ministrará aulas de Matemática para estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em um canal no YouTube. O nome do novo projeto do ex-BBB é “Matemática do Vigor”.