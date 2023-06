Jornalista Michelle Loreto anuncia gravidez do primeiro filho

A apresentadora e jornalista Michelle Loreto, de 43 anos, anunciou, nesse fim de semana, que está esperando o primeiro filho. A notícia da gravidez foi compartilhada pela própria profissional, em perfil que mantém em uma rede social.

A criança é fruto do relacionamento dela com Alexandre Mattoso, diretor-geral do programa Encontro, da TV Globo.

Ao revelar a novidade, no sábado (3), a comunicadora confessou que engravidar não estava nos planos, então quando descobriu a gestão ficou "confusa e perdida".

"No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito. Mas... aprendi que baixar a guarda e deixar alguém segurar a minha mão não tem nada de mais. Pode até ser bom e funcionar melhor.".

Se apaixonar por alguém também não estava entre os desejos da jornalista, que acreditava que ficaria solteira por um longo período. No entanto, ao conhecer Mattoso, acabou construindo um intenso sentimento que a fez mudar de objetivo.

Dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei...", detalhou Loreto.

Nos comentários, colegas da profissional a parabenizaram, entre eles a também jornalista Sandra Annenberg e o apresentador Manoel Soares.

A apresentadora não revelou o tempo de gestação e nem se já sabe qual o gênero do bebê.