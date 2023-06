Preta Gil explica afastamento das redes sociais e confessa desânimo: ‘estou triste’

Preta Gil fez um post para justificar aos seguidores do Instagram e Twitter o motivo de seu sumiço das redes sociais. A cantora está em tratamento contra um câncer de intestino em São Paulo, e explicou que tem estado triste.

“Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste, sim, e está tudo bem”, explicou ela.

“Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica. Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento, mas às vezes é inevitável sucumbir à dor com tudo que passei na minha vida pessoal. Um dia, quando estiver mais forte e menos vulnerável, conversaremos sobre isso”, disse ainda a artista.

Em abril desse ano, em meio ao tratamento do câncer, Preta confirmou a separação de Rodrigo Godoy após vídeos dele com outra mulher, que supostamente era próxima da cantora, circularem nas redes sociais.

Homenagem de Ludmilla

No domingo (4), Preta prestigiou um show de Ludmilla, em São Paulo. De máscara de proteção, a filha de Gilberto Gil estava sentada em uma parte reservada, quando foi convidada por Lud para subir ao palco. Preta ficou muito emocionada com a atitude.

“A gente conseguiu tirar a Preta Gil de casa. Esse show é dedicado a ela. Preta Gil, eu te amo. Você faz parte do meu progresso. Foi uma das primeiras pessoas que me deu espaço, me convidou para cantar”, disse Ludmilla na ocasião. Preta foi muito aplaudida pelo público presente.