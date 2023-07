Monica Iozzi deixa elenco de 'Elas por Elas' por problemas de saúde

A atriz Monica Iozzi deixou o elenco da novela 'Elas por Elas', da TV Globo, por problemas de saúde. Em anúncio feito nesta sexta-feira (28), a artista revelou que começou a se sentir mal de maneira recorrente há pouco mais de um mês.

"Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram a me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", disse.

Monica interpretaria Natália, uma das protagonistas de 'Elas por Elas'. O remake da novela exibida originalmente em 1982 substituirá 'Amor Perfeito' na faixa das 18h.

Iozzi afirmou que se reuniu com produtores da TV Globo e as duas partes optaram pela sua saída do elenco. "Preciso dar atenção total a minha saúde, ao meu bem-estar. E também acho importante ressaltar que a minha relação com a TV Globo continua ótima, segue firme e forte", declarou.

A artista agradeceu aos colegas de elenco e à diretora, Amora Mautner, que já havia a convidado para integrar o elenco de 'A Dona do Pedaço' em 2019. "Eu desejo toda a sorte do mundo e que Elas por Elas seja um grande sucesso. Estarei como telespectadora assistindo e torcendo por todos vocês", disse.

'Elas por Elas'

A nova versão de 'Elas por Elas' está previsto para estrear no fim de setembro. A trama irá relembrar a história de sete colegas de escolas que não se viam há mais de 20 anos. A primeira versão foi escrita por Cassiano Gabus Mendes.

Na história, a amiga mais velha decide localizar as antigas colegas e, ao encontrar o paradeiro de cada uma, marca um reencontro. Ainda não há informações de quem substituirá Moniza Iozzi na trama.

As outras protagonistas são Deborah Secco, Isabel Teixeira, Késia, Maria Clara Spinelli e Thalita Carauta.