Xuxa revela que 1º banho de Sasha foi transmitido na TV sem a autorização dela

No terceiro episódio da série documental "Xuxa, o Documentário", já disponível no Globoplay, Xuxa relembrou o nascimento de Sasha, transmitido pelo Jornal Nacional, em 1998. A apresentadora revelou que o 1º banho da filha, exibido na TV, não teve autorização dela, e que ficou chateada com a invasão.

“Não sabia nem que tinha sido gravado o primeiro banho dela. Não me pediram”, iniciou a apresentadora.

“Foi uma coisa que a Marlene gravou, a Marlene colocou. Eu achei bastante exposição, uma coisa que eu não queria. Sempre coloquei na minha cabeça que eu era a pessoa pública, não a minha filha. Foi como se eu tivesse sido violentada, porque era uma coisa minha, muito minha", disse ela.

"Era minha filha, não tinham o direito de fazer isso. Foi uma divisão. Acho que, dali, eu não queria que fizessem com ela o que estavam fazendo comigo”, acrescentou.

Ainda no episódio, é mostrado como foi o relacionamento de Xuxa com Ayrton Senna, como ela conheceu o ator Luciano Szafir, pai de sua única filha, e o incêndio no programa “Xuxa Park”, em 2001.