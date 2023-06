Fernanda Souza celebra aniversário e exalta a namorada: ‘melhor presente'

Aniversariante do dia 18 de junho, a atriz Fernanda Souza celebrou os 39 anos com um textão no Instagram. E aproveitou a data para exaltar a namorada, Eduarda Porto.

“Meus presentes de 39 anos: natureza, nascer do sol, silêncio, oração, flores, saúde e amor dos que me amam. E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher que é minha estrutura, minha paz, minha aula, minha parceira, meu colo, minha razão e meu coração! Obrigada, meu Deus, por tanto! E bora para mais uma volta ao Sol”, escreveu Fernanda na legenda de uma série de imagens, incluindo uma que aparece ao lado da amada.

Nos comentários do post, Fernanda foi parabenizada pelos amigos famosos, incluindo o ex-marido, o cantor Thiaguinho. “Tudo de maravilhoso. Do jeito que você merece”, escreveu o artista.

"Filha, você merece tanto! Te amo infinito seis vezes”, publicou Cláudia Raia. “Parabéns, sua linda! Feliz novo ciclo”, acrescentou Manu Gavassi.

Fernanda revelou estar namorando Eduarda Porto em abril de 2022. Foi o primeiro relacionamento que a atriz assumiu publicamente desde o fim do casamento com Thiaguinho, em 2019.