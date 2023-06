Dia do Cinema Brasileiro: veja 8 filmes para assistir e comemorar a data

125 anos de história: essa é a data celebrada pelo Cinema Brasileiro nesta segunda-feira (19), marcando a homenagem à primeira filmagem realizada em solo brasileiro. Se hoje o acesso ao cinema se transformou, presente nas telas, na TV e no streaming, o marco representa a força e a luta das produções nacionais ao longo dos últimos anos.

Chamada de Dia do Cinema Brasileiro, a data foi criada em homenagem a Afonso Segretto, o ítalo-brasileiro que filmou a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, ainda em 1898. Na época, vale pensar, quais seriam os objetivos e o que se imaginava do futuro? Hoje, o cinema continua como uma das artes mais importantes no país, junto de tantas outras, reunindo obras que marcam a história não apenas de quem o produz, mas também de quem o consome diariamente.

Pensando nisso, e também por ser uma das emocionadas com tudo que o cinema brasileiro já fez em sua longa trajetória, reuni em uma breve lista alguns dos filmes produzidos e lançados em solo brasileiro.

A intenção, claro, não é elencar melhores ou piores, certo? O que cabe aqui é ressaltar a nostalgia que a data pode trazer nesta segunda e lembrar dos que fizeram o nosso coração palpitar em algum momento das nossas vidas.

Bora lá?

1 - Central do Brasil

O que seria de uma lista para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro se não citasse uma das obras mais famosas de Walter Salles? Estrelado por Fernanda Montenegro, o longa conta a história de Dora, uma professora que ajuda analfabetos a escrever cartas, enquanto, em paralelo, mostra a saga do pequeno Josué, que perdeu a mãe e segue em uma jornada na busca pelo pai.

Sucesso, o filme foi indicado ao Oscar como 'Melhor Filme Estrangeiro', e rendeu a Fernanda uma indicação como 'Melhor Atriz' na premiação.

Onde assistir: Globoplay

2 - Deus e o Diabo na Terra do Sol

Considerado um marco do cinema novo, a película dirigida pelo baiano Glauber Rocha foi lançada em 1964, sendo acrescentada em 2015 à lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

A história percorre a vida de Manuel, um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o em uma briga.

Em fuga com Rosa, a esposa dele, o homem se une aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim de qualquer sofrimento.

Além disso, Antônio das Mortes, matador de aluguel que presta serviço à Igreja Católica e aos latifundiários da região, extermina os seguidores do beato, o que também gera problemas ao casal.

Onde assistir: Globoplay

3 - Bacurau

Lançado em 2019, Bacurau até chegou a gerar burburinho sobre uma possível indicação ao Oscar, mas não conseguiu tal feito. O filme tem direção de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles e já se tornou quase um clássico do cinema brasileiro em poucos anos.

Na história, os moradores de Bacurau, no sertão brasileiro, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa do Brasil.

A situação se agrava quando carros são baleados e moradores começaram a aparecer mortos, o que assusta a região e leva a uma frente para se proteger em meio ao ataque misterioso.

Onde assistir: Globoplay

4 - Turma da Mônica: Laços

Fenômeno dos gibis, a Turma da Mônica só ganhou adaptação nos cinemas 60 anos após surgir nos quadrinhos, mas levou às salas não apenas as crianças como também os adultos. Números da Agência Nacional do Cinema apontam que mais de dois milhões de espectadores conferiram o filme nos cinemas do País, configurando um verdadeiro sucesso de bilheteria.

Na história, Floquinho, o cachorro de Cebolinha, desaparece, o que o leva a iniciar uma busca pelo animal ao lado de Cascão, Mônica e Magali. Com o sucesso, o filme ainda ganhou uma sequência, o 'Turma da Mônica: Lições'.

Onde assistir: Globoplay, Amazon Prime Video e Apple TV

5 - O Menino e o Mundo

Primeira animação brasileira a receber uma indicação ao Oscar, 'O Menino e o Mundo' tem direção e roteiro de Alê Abreu. A história trata da globalização por meio dos olhos de uma criança, o que rendeu à produção prêmios do Annie Awards e de outros festivais pelo mundo.

Onde assistir: Globoplay, Youtube Filmes, Google Play Filmes e TV e Apple TV

6 - O Auto da Compadecida

De 2000, 'O Auto da Compadecida' é outro clássico do cinema brasileiro. A comédia dramática tem direção de Guel Arraes, com roteiro de Adriana Falcão, João Falcão e, também, de Arraes. Na época, arrebatou os cinemas pelo Brasil, levando mais de dois milhões de espectadores a assisti-lo.

Na história, João Grilo é um sertanejo desnutrido e esperto que tem como companheiro de jornada Chicó, mentiroso compulsivo. Juntos, os dois perpassam temas como a religiosidade popular, a corrupção e a desigualdade social.

Onde assistir: Globoplay

7 - Cine Holliúdy

Com direção do cearense Halder Gomes, Cine Holliúdy virou sucesso, ganhou sequência e se tornou uma série da Rede Globo. Em 2013, quando foi lançada, a comédia arrebatou o coração dos brasileiros, se tornando um clássico do imaginário no cinema do país.

A história se passa nos anos 1970, quando habitantes de uma cidade do interior nordestino passam a conhecer a televisão. Afastando as pessoas do cinema, então, caberá a Francisgleydisson (Edmilson Filho) lutar para que o cinema montado por ele não morra a míngua sem audiência do público agora encantado com o novo aparelho.

Onde assistir: Netflix

8 - Praia do Futuro

Para encerrar a lista, vale recordar uma das produções do cineasta cearense Karim Aïnouz, lançada em 2014. Nomes como Wagner Moura, Jesuíta Barbosa e Clemens Schick integram o elenco, que utiliza cenários cearenses para contar o drama de dois irmãos afastados com o tempo.

O longa conta a história de Donato (Wagner Moura) que trabalha como salva-vidas e tem a admiração absoluta do irmão, Ayrton (Jesuíta Barbosa). Quando Konrad (Clemens Schick) é salvo por ele, tudo muda quando a distância geográfica separa os dois irmãos.

Onde assistir: Globoplay