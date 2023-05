Terra e Paixão: nova novela das 21h terá disputa entre irmãos e nomes consagrados da TV em cena

A troca entre novelas no horário nobre, mais precisamente na faixa das 21h, sempre é cheia de expectativas. Um folhetim dá lugar a um novo enquanto novos rostos, muitos já conhecidos da TV, começam a busca pelo apreço do público. Será assim, agora, com 'Travessia' e 'Terra e Paixão'. A trama de Glória Perez, cheia de controvérsias a princípio, dá espaço para a história de Walcyr Carrasco, que apostará na disputa de um amor entre irmãos para fisgar os espectadores nessa fase inicial.

Caberá a Johnny Massaro e Cauã Reymond, nomes já conceituados nas telinhas, o papel de conectar o público às histórias de Daniel e Caio, respectivamente. "Cauã e eu discutimos muito essa relação dos dois personagens, de como teria sido a infância, como cada um teria se desenvolvido em meio a uma relação com o pai tão pouco afetuosa", contou Johnny na coletiva de imprensa de lançamento da novela, da qual participou esta coluna.

O tema citado por ele faz referência ao personagem de Tony Ramos, outro 'monstro sagrado' das telinhas. Tony será Antônio La Selva, pai dos dois irmãos e um latifundiário do Mato Grosso do Sul. Rude e frio, ele também será alvo de uma singela disputa de amor entre Caio e Daniel, que anseiam pelo reconhecimento do pai, ainda que de formas diferentes.

"Acho que essa figura do pai ser tão pouco afetusosa para os dois também acaba unindo eles, em algum lugar o Caio funciona como uma referência masculina para o Daniel, e nós discutimos muito isso antes de começar", continuou Johnny.

Caio e Daniel iniciarão, até então no começo da novela, a disputa pela atenção de Aline, interpretada por Bárbara Reis. Ela terá a própria jornada, que bate de frente com Antônio La Selva. Após perder o marido, a mocinha da trama lutará com unhas e dentes para manter as prórias terras e, assim, dará de cara com os dois irmãos.

Legenda: Cauã retorna às novelas com o personagem Caio, filho de Antônio La Selva Foto: Globo/João Miguel Júnior

A relação dos irmãos nesse meio deve sentir o baque. "O único afeto que ele recebe nessa casa vem do Daniel e do personagem da Inês Viana, então claro que o embate entre eles vai ser proporcional a esse amor", finaliza Cauã sobre a questão.

Bárbara na TV

Bárbara Reis, que viverá Aline na nova trama, surge como um rosto relativamente novo nas novelas. Apesar disso, não é estreante, já que passou pela elogiada 'Todas as Flores', produção exclusiva do Globoplay.

A primeira pergunta respondida por ela na coletiva fez referência ao novo trabalho, que já vai ao ar antes mesmo da finalização do anterior. Segundo a atriz, a nova oportunidade, dessa vez na televisão aberta, proporciona uma experiência diferente, mas ainda similar a anterior.

Legenda: Bárbara será a protagonista Aline Foto: Globo/João Miguel Júnior

"Tem o ritmo de gravação, as coisas mais técnicas do dia a dia. Apesar do tempo ser curto de filmagem, os dias são mais tranquilos no streaming. Como protagonista de uma novela na TV aberta tem sido bem corrido e é muito gratifcante trabalhar nesse ritmo", explicou a artista.

Nomes de peso

Mas se os nomes novos abrilhantam a produção, os nomes de peso marcam presença para mostrar a força do elenco da nova novela da TV Globo. Tony Ramos e Glória Pires, por exemplo, formam um dos principais casais da trama, retomando a parceria que já foi sucesso em outras produções.

"Temos nos divertido muito e ralado muito como é o normal do nosso trabalho, mas sempre sendo um novo momento e um aprendizado constante. O Tony, além de um colega tão generoso, ele tem um senso de humor que é uma benção. Ele levanta o astral de todo mundo e isso é maravilhoso porque torna leve esse trabalho que é muito prazeroso, mas é fisicamente muito puxado", lembrou Glória durante a entrevista. Ela será Irene, segunda esposa de Antônio.

Legenda: Glória e Tony serão Irene e Antônio La Selva Foto: Globo/João Miguel Júnior

Já Tony, de uma forma bem humorada, procurou demonstrar como tem sido os bastidores da gravação. O assunto, inclusive, foi unanimidade entre os presentes, que ressaltaram a boa relação de trabalho que têm construído dentro dos sets de filmagens.

"Essa história do humor que ela aborda, faz parte de todos nós. A vida sem humor é um porre de bebida ruim, é importante ter humor e não confundir isso com desleixo. Humor é união, congraçamento, e nossa profissão pede isso, pede essa comunhão de todos. E minha união com Glória se renova aqui mais uma vez", lembra o ator.

Já sobre a trama, sem entregar muito, ele fez elogios. "Já fiz varias novelas, já passa de 50, mas eu lembro a vocês que uma grande novela sempre passará por isso: amor, paixão e suspense. Essa aqui tem um dos maiores agrupamentos de mistérios por personagem que eu já encontrei", completou, deixando a expectativa no ar.