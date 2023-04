Cine Holliúdy volta à TV com 3ª temporada trazendo mais humor do Nordeste e novos personagens

Quando Cine Holliúdy saiu dos cinemas para ter o enredo trabalhado em novo formato, dessa vez para a TV, a iniciativa parecia ser algo único, mas o sucesso permanece, agora, com mais uma temporada para o protagonista Francisgleydisson (Edmilson Filho). Ainda sendo, em essência, uma homenagem ao cinema e à cultura nordestina, a série promete novos elementos para fisgar o público na próxima quinta (27).

Na tarde de quarta-feira (19), o elenco, entre novos e antigos rostos, se reuniu para falar sobre a nova temporada a uma semana da estreia em transmissão aberta. Na coletiva, inclusive, o tom dos artistas passeou exatamente por isso: lembrar da alma em que se constituiu 'Cine Holliúdy' e o que o material pode oferecer a quem o assiste.

O regionalismo - junto da forte presença do Ceará - e o humor meio sem limites entre realidade e surrealismo estarão presentes, além das claras referências aos clássicos do cinema. Dessa vez, a trama continua ao redor de Francisgleydisson, que descobrirá a beleza do amor novamente por meio de Rosalinda (Larissa Goes), uma cantora de forró.

Legenda: Francisgleydisson (Edmilson Filho) conhecerá o amor por meio de Rosalinda (Larissa Goes) Foto: Globo/Estevam Avellar

Edmilson, inclusive, foi um dos presentes na coletiva de lançamento da obra. Na ocasião, não se furtou a falar das inspirações que ainda mantém na construção do protagonista, características presentes nas temporadas anteriores.

"A minha inspiração para o Francisgleydisson continua sendo o cearense no dia a dia. A gente, que é de lá, resolve muito as coisas na ponta da língua, somos de não levar desaforo para casa. Já essa paixão pelo cinema que ele tem, eu trago muito do brasileiro", disse quando questionado sobre o personagem.

Trama da temporada

Francis continua o mesmo, inclusive, apaixonado pelo cinema que construiu, mas com o agravante das dívidas para manter o empreendimento na cidade fictícia de Pitombas.

Decidido a vender o cinema, ele vai receber uma proposta irrecusável de um investidor, interpretado pelo ator Alexandre Borges. Com a promessa de resolver todos os problemas monetários do protagonista, ele pedirá em troca a alma de Francis, que não pensará duas vezes antes de aceitar o acordo.

"É um herói que erra, de coração puro", opina Edmilson sobre as atitudes de Francisgleydisson na nova temporada. Além disso, cita a linguagem da série para abordar tais questões.

"O nosso humor, que o Brasil precisa tanto, é um humor que chega em todas as idades, sabe? As crianças são muito fãs, os adultos também", disse ele, citando as referências à comédia nordestina.

Legenda: Alexandre Borges estreia em Cine Holliúdy como um personagem misterioso que irá propor um pacto a Francisgleydisson Foto: Globo/Estevam Avellar

Alexandre Borges chega na nova temporada com um papel importante e faz questão de dizer que a literatura de cordel o inspirou na construção do personagem. "Para mim, é muita alegria fazer parte da série. Sou fã dela e acho muito bonita a força de uma produção regional. É muito impressionante como ela conseguiu trazer a potência de vários artistas do Ceará", explicou o ator.

E se o personagem de Alexandre é o verdadeiro diabo, ele procurou trazer a graça justamente em um caminho oposto. "Não busquei a coisa do mal, que assusta. Ele é descolado, vê humor nas coisas e tem uma certa despreocupação com a moral", adianta.

Ceará e Brasil

Parte das cenas da nova temporada foram gravadas em Quixadá, no Ceará, mas a maioria da série foi rodada no Rio de Janeiro. Apesar disso, contam os produtores, as referências ao território cearense dos anos 1970 estarão totalmente presentes.

Legenda: Matheus Nachtergaele volta à pele de Olegário na nova temporada de Cine Holliúdy Foto: Globo/Fábio Rocha

Mas, além disso, questões do Brasil também estarão presentes na produção, brincando de uma forma que só Cine Holliúdy é capaz de fazer. "O Cine continua sendo um feliz encontro com a nossa brasilidade e uma ótima oportunidade de juntar a família em frente à telinha para relaxar e dar boas risadas juntos. É um antídoto para qualquer baixo-astral", pontua a diretora artística Patrícia Pedrosa.