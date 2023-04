Série derivada de Harry Potter será produzida pela Max, novo streaming da HBO

Fenômeno dos cinemas, a saga Harry Potter ganhará adaptação para o streaming com série da Warner Bros. Discovery. A novidade foi anunciada no início da tarde desta quarta-feira (12) em meio ao evento de lançamento do novo streaming Max, que unirá os catálogos da HBO Max e do Discovery+, além de novas produções.

Segundo o anúncio, feito pelo produtor executivo Casey Bloys e pelo CEO da Warner Bros. Discovery David Zaslav, a autora J.K Rowling, criadora da saga literária, será a produtora executiva responsável pela série, que vai adaptar os sete livros originais já lançados.

A série, segundo informações do estúdio, será um remake dos filmes já lançados, ou seja, novos atores farão parte do elenco e a história será recontada.

Junto do anúncio, um trailer confirmando a nova produção foi lançado pela HBO Max, streaming que também será substituído pelo Max no Brasil. Até então, não foram informados os valores que serão praticados pelo novo streaming no Brasil.

Dez anos de série

Ainda conforme o anúncio feito por Zaslav, a nova série já tem várias temporadas aprovadas, o que deve movimentar ainda mais o universo dos fãs da saga. "As histórias de cada um dos livros de 'Harry Potter' se tornarão uma série de uma década produzida com o mesmo amor, dedicação e cuidado pelos quais esta franquia global é conhecida. A série contará com um novo elenco para liderar uma nova geração de fãs, cheio de detalhes fantásticos", confirmou.

Esta, inclusive, não é a primeira vez que Harry Potter vira inspiração para novas produções. A marca já gerou a série de longas 'Animais Fantásticos e Onde Habitam', o jogo 'Hogwarts Legacy' e até mesmo uma peça teatral, a 'Harry Potter and the Cursed Child'.

Nos cinemas, Harry Potter já vendeu mais de US$ 7 bilhões em ingressos, segundo o Box Office Mojo, enquanto já foi responsável pela venda de 600 milhões de cópias dos livros em 85 idiomas.

Informações do portal Deadline dão conta de que a série pode ter produção de David Heyman, que participou dos oito filmes da saga.

Novo streaming

Além da nova série, o evento da Warner Bros. Discovery oficializou o lançamento do streaming Max, fusão do serviço da HBO Max e Discovery +. Nos Estados Unidos, ele passa a funcionar no dia 23 de maio.

Durante o anúncio, Zaslav ainda lembrou das outras séries de sucesso já lançadas pela HBO nos últimos anos, que também estarão presentes na nova plataforma. "Temos a maior biblioteca de títulos do mundo", disse, citando 'A Casa do Dragão', 'Irmãos à Obra' e 'O Senhor dos Anéis'.

Outro sucesso da HBO, o universo de Game of Thrones também deve ser revisitado no novo streaming. Conforme o anúncio desta quarta (12), um novo spin-off deve trazer mais da história de George R. R. Martin e especulações dão conta de que a produção deve ser focada no personagem de Jon Snow.