Justiça penhora prêmio de Belo na Dança dos Famosos para pagar dívida com Denilson

Eliminado da Dança dos Famosos nesse domingo (18), o cantor Belo terá os cachês e os prêmios obtidos no quadro, do programa Domingão com Huck, penhorados. O valor resultante deve ser usado para arcar com as dívidas do artista com o ex-jogador Denilson, conforme decisão da Justiça de São Paulo.

Na decisão, o juiz Carlo Mazza Britto Melfi, da 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, determinou que seja expedido um ofício urgente à TV Globo e solicita ainda que Denilson levante as páginas relativas aos depósitos ao intérprete de "Perfume" que planeja bloquear. As informações são do jornal Estadão.

Em defesa, o cantor afirma que os valores pagos pela participação na atração seriam direcionados para “execuções trabalhistas”. No entanto, o magistrado foi contrário por entender que não há “concurso de credores”, além de Denilson. “Não pode o requerido, aliás, buscar a defesa de suposto direito alheio em nome próprio”, disse, em despacho.

Denilson solicita que Belo arque com uma dívida avaliada em R$ 7 milhões, devido à quebra de contrato com o grupo Soweto, realizada no início dos anos 2000.

Na época, o ex-atleta havia comprando os direitos econômicos da banda de pagode, da qual o cantor era vocalista, e cerca de um ano depois o artista decidiu seguir carreira solo. Em seguida, o antigo jogador alegou quebra de contrato e acionou a Justiça para cobrar a multa contratual.

Desde então, os dois mantém uma batalha sobre o valor que deve ser pago. Até a publicação deste material, a defesa do cantor e do ex-jogador não haviam se manifestado sobre o novo desdobramento.