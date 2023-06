Denilson pede para Justiça bloquear qualquer prêmio de Belo no quadro ‘Dança dos Famosos’

Conforme o colunista Diego Garcia, do UOL, o ex-jogador Denilson entrou na Justiça para bloquear qualquer prêmio em dinheiro ou bem móvel destinado a Belo por participar do quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”.

O pagodeiro é um dos participantes do quadro, que é transmitido semanalmente. O pagamento ao elenco não é divulgado, mas o vencedor do quadro, além de um cachê mensal, ganha um carro 0km.

A Justiça de São Paulo, segundo Diego Garcia, ainda não acatou a solicitação de Denilson. Os advogados do ex-jogador também pediram que o valor da dívida seja atualizado. Segundo cálculos apresentados pelos representantes de Denilson ao tribunal, em dezembro de 2019 esse valor correspondia a mais de R$ 7 milhões.

Belo não se pronunciou sobre o assunto.

Entenda a briga

A confusão entre Denilson e Belo começou quando o cantor deixou a banda Soweto para seguir carreira solo, no início dos anos 2000. O ex-jogador era empresário do grupo, e o processou por quebra de contrato.

Recentemente, Denilson falou sobre o assunto em entrevista ao podcast Benja me mucho.

“Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: 'esquece isso aí!'. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar”.