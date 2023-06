Dylan Sprouse e Barbara Palvin confirmam noivado após cinco anos de namoro

O ator Dylan Sprouse e a modelo Barbara Palvin confirmaram que estão noivos em entrevista à V Magazine, conduzida pelo irmão gêmeo de Dylan, Cole Sprouse. O pedido oficial aconteceu em setembro de 2022.

“Não sentimos necessariamente a necessidade de ser totalmente transparentes com o público sobre esse aspecto de nosso envolvimento”, explicou Dylan.

“Quando algumas pessoas vazaram a informação de que estávamos noivos, nossa equipe de relações-públicas disse: 'Ei, então vocês deveriam fazer um post sobre isso ou falar com esta revista, ou falar com aquela revista’. Isso realmente me incomodou porque eu sabia que estávamos construindo essa história. Então, estou muito feliz por termos feito do nosso jeito”, acrescentou Barbara.

As especulações sobre o noivado começaram em março, quando a modelo apareceu em um tapete vermelho usando um anel de diamantes. Na época, os representantes do casal não se manifestaram sobre o assunto.

Além de confirmaram à V Magazine, os noivos fizeram um post no Instagram celebrando a notícia. “Sprouse’s to be”, escreveu Dylan em foto ao lado de Barbara.

Os dois namoram há cinco anos.