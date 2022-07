Belo tem R$ 7 milhões bloqueados por dívida com Denilson; entenda o caso

E o conflito jurídico de Belo com o ex-jogador Denilson ganha mais um capítulo. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 7 milhões destinados ao cantor pelo pagamento de um show que ele apresentará com Thiaguinho, no dia 20 de agosto, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. As informações são do Jornal Extra.

A decisão, publicada pela 5ª Vara Cível do Foro de São Bernardo, tem relação com uma dívida que o cantor mantém há duas décadas com o ex-jogador e comentarista esportivo Denilson.

O conflito, que já dura mais de 20 anos, teve início após uma quebra de contrato e foi aumentando desde então. Tudo começou quando o pagodeiro resolveu deixar a banda Soweto para seguir carreira solo, no início dos anos 2000. À época, o grupo tinha Denílson como empresário.

Histórico de condenações

Legenda: Ex-jogador falou sobre assunto em podcast Foto: Reprodução/YouTube

Em 2004, a Justiça condenou o cantor a indenizar Denilson, devido à quebra de contrato, determinando que Belo pagasse R$ 388 mil. O ex-jogador teria investido uma quantia significativa no antigo grupo de pagode de Belo pouco antes de o artista sair da banda, prejudicando assim a agenda de shows.

Na época, ambos fizeram um acordo em que os valores arrecadados em apresentações de Belo seriam depositados em uma conta do ex-jogador. Segundo Denilson, o dinheiro jamais foi recebido, nem o acordo concretizado.

“É surreal um cara te dever um bagulho e viver como se não tivesse te devendo nada”, disse Denilson, em entrevista ao podcast "Ticaracaticast”, dos humoristas Bola e Carioca, em março deste ano.

Em nova determinação da Justiça, fica estabelecido que as empresas responsáveis pela venda de ingressos do evento que Belo apresentará ao lado de Thiaguinho, em São Paulo, realizem o depósito judicial "até o limite do valor incontroverso do débito", de R$ 7 milhões.