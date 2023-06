Denilson reclama de dívida de Belo após quebra de contrato: ‘não me deve pouco’

O ex-jogador e apresentador Denilson voltou a falar do dinheiro que o cantor Belo lhe deve, desde o início dos anos 2000, em entrevista ao podcast “Benja me mucho”. A confusão começou após uma quebra de contrato. Na época, Belo deixou a banda Soweto para seguir carreira solo. Denilson era o empresário o grupo.

"Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas, no fundo, é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério", desabafou o apresentador.

Veja o vídeo:

Denilson reforçou no bate-papo que Belo nunca lhe pagou. “A Justiça fez a parte dela, deu causa ganha. Agora é só pagar. Minha conta é x, só deposita... Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: 'esquece isso aí!'. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar.”.

Ele também contou que nunca mais encontrou com o marido de Gracyanne Barbosa pessoalmente. “Se a gente se trombar, é perigoso ele rir da minha cara e pegar na minha mão. Porque um sujeito como ele é assim, vive igual a ele vive, devendo todo mundo, e está aí, vida normal... Ninguém vive assim, mano. Só ele vive assim”, concluiu.