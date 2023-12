Cláudia Silva reata casamento com Jô após ele ter seis filhos fora do casamento

Cláudia Silva reatou o casamento com o ex-jogador de futebol Jô, mesmo após ele ter tido seis filhos fora do relacionamento. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, ela explicou o motivo de sua decisão. Os dois tinham anunciado o fim do casamento em agosto deste ano.

“Após seis meses de distanciamento, o casamento já estava entrando na parte de assinar o divórcio, Jô pediu uma reconciliação. Ele nunca pediu. Voltamos, sim! E de cabeça erguida”, disse ela.

Veja também

“Traição para as famílias só se é quando se tem filhos extraconjugais? E quem tem duas ou três famílias? Só quem tem família sabe o quanto dói, o quanto é difícil para manter um casamento, seja ele com ou sem traição. São pessoas diferentes que decidem viver um para o outro e esquecem que cada um carrega uma bagagem de vida antes de se casarem e isso influência muito quando se junta as escovas de dentes”, acrescentou.

Cláudia também explicou que a última separação aconteceu porque o jogador estava bebendo demais, algo que ela não aprovava. “Dessa vez, eu quem quis a separação. Eu falei: 'Chega, você está vivendo um momento difícil porque se aposentou e está perdido, eu não estou sabendo lidar com você, querendo beber todo dia e não buscando ajuda'".

"Eu amo a minha família, e não a vejo como uma família sem amor! Pelo contrário, Jô ficou livre 6 meses, eu também. Ele teve os momentos dele teve, com certeza! Mas ele assumiu alguém? Não", concluiu ela.