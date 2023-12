Preta Gil atualiza estado de saúde após cirurgia e se recupera na UTI

A cantora Preta Gil, 49 anos, compartilhou a primeira foto no hospital, na noite desta sexta-feira (1º), após a cirurgia para retirar a bolsa de ileostomia.

“Já estou no quarto! Obrigada pelas mensagens de carinho”, escreveu nos stories. Ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Durante a madrugada desta sexta, a equipe já tinha informado sobre o êxito do procedimento, realizado na quinta-feira (30).

“A todos que amam Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo e, em breve, já deve ir para a semi-intensiva. Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já, ela mesma vem aqui falar com vocês”, disse a nota.

Cirurgia

Há aproximadamente três meses, Preta passou por uma cirurgia para retirar um tumor no intestino. Com o procedimento, a cantora teve que utilizar bolsa de ileostomia. A nova operação irá reverter a ostomia temporária, reconectando o intestino da artista.

"Semana que vem eu vou fazer a reversão, religar meu intestino, tirar a minha bolsinha, fazer minha fisioterapia e em breve voltar uma vida melhor. Tô muito feliz", celebrou, antes da cirurgia.