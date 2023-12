Preta Gil tira bolsa de ileostomia em cirurgia e passa bem, divulga equipe da cantora

Preta Gil passou por uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia que usava há três meses e meio, na noite de quinta-feira (30), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Por meio do perfil do Instagram da cantora, a equipe da famosa divulgou um comunicado informando que a operação foi um sucesso, para tranquilidade dos 10,5 milhões de seguidores da artista.

Foto: Reprodução/Instagram

“A todos que amam Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo e, em breve, já deve ir para a semi-intensiva. Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já, ela mesma vem aqui falar com vocês”, disse a nota.

Pouco antes da operação, a filha de Gilberto Gil fez uma publicação se despedindo de sua bolsa de ileostomia. No post, Preta enfatizou a importância desse período em seu processo de cura. “Sou grata demais por ter tido a oportunidade de usá-la enquanto meu corpo cicatrizava”, começou dizendo.

“No começo foi bem difícil, mas quando eu entendi que ela tinha salvo a minha vida, eu mudei minha relação com ela, e sim, viramos melhores amigas, e a batizei de Angel. Nesses 3 meses, eu conheci um mundo que não conhecia, o mundo dos ostomizados, onde entrei em contato com muita gente que já passou ou estava passando pelo mesmo que eu, e percebi o quão estigmatizado era esse assunto, quanto preconceito, quanta desinformação existe”, afirmou ela.