Preta Gil posta última foto usando bolsa de ileostomia antes de cirurgia

Esbanjando fé, vontade de viver e alegria, a cantora Preta Gil, 49 anos, compartilhou, na manhã desta quinta-feira (30), o que chamou de sua última foto com a bolsa de ileostomia. Em tratamento contra o câncer de intestino, a artista passará por uma cirurgia de reversão para retirar a bolsa ainda hoje.

A artista colocou um texto reflexivo, ao lado da imagem, comentando sobre os últimos meses e expressando sua gratidão pela oportunidade de usar o item durante o processo de cicatrização. Ela destacou a dificuldade inicial que teve, mas ressaltou a compreensão de que o uso foi fundamental para salvar sua vida.

"Sou grata demais por ter tido a oportunidade de usá-la enquanto meu corpo cicatrizava. No começo foi bem difícil, mas quando eu entendi que ela tinha salvo a minha vida, eu mudei minha relação com ela, e sim, viramos melhores amigas, e a batizei de Angel", compartilhou a cantora.

Preta Gil reafirmou que está confiante, servindo de inspiração para outros que possam passar por situação semelhante. "A vida, mais uma vez, me mostrou que minha existência é sobre representatividade, que sim, meu corpo, minha luta, minhas vitórias inspiram e podem colaborar para uma transformação coletiva", afirmou.

A artista também aproveitou a ocasião para agradecer ao corpo médico que a tem acompanhado. "Sou grata aos médicos, aos estomaterapeutas que me deram suporte e às milhares de mensagens que recebi de acolhimento e apoio. Estou aqui no hospital pronta pra mais essa etapa, vou fazer a cirurgia de reversão hoje, e estou cada vez mais perto do fim do tratamento!!!".

Repercussão

O post de Preta recebeu uma enxurrada de comentários de apoio. Sua grande amiga, Carolina Dieckmann, foi a primeira a deixar recado, fazendo referência ainda ao aniversário da apresentadora Angélica, celebrado hoje. "Angel… e vc vai operar pra tirar no dia da nossa angel...a vida sempre dando sinais de amor ao seu redor. Te amo muito. Já já tô aí pra te cobrir de dengo. Outra famosa que escreveu uma mensagem foi Luana Piovani. "Deus é fiel e vc é merecedora", disse. A cantora Mallu Magalhães declarou: "Inspiração pura! Admiração total. Grande Você!".

Dentre as mensagens dos fãs em geral, percebe-se o quanto Preta conseguiu alcançar a representatividade almejada. "Você é luz! Você é muito especial. Sua missão aqui nesse plano é muito ampla", disse um. "Sua força inspira a todos os pacientes, principalmente os oncológicos como eu. Desejo uma excelente cirurgia e recuperação!", declarou outra pessoa. "Preta, vejo tuas postagens e stories, me identifiquei muito contigo. Eu usei a bolsinha por um período maior, um ano e meio, mas estou aqui após o tratamento tão doloroso. Tudo passa. Te desejo a cura", afirmou outra seguidora.