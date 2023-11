Susana Werner faz post sobre traição e intriga seguidores: ‘Quem trai, trai a si mesmo’

A atriz Susana Werner, de 46 anos, intrigou os fãs ao usar seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (29), para fazer uma reflexão sobre traições. A atriz e empresária gravou um vídeo dizendo que, quem trai, trai a si mesmo.

"O cara te enganou, te traiu, traiu a família, os filhos, deu mau exemplo à filha? Quem foi traído não foi você, foi ele mesmo. O cara traiu a si próprio, a própria família, as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você", iniciou ela.

Em seguida, bastante segura de si, ela continuou, dando um recado: "Mulheres, sejam fortes, foquem em vocês, encontrem coisas que ocupem a mente de vocês, trabalhem, prosperem, sejam boas pessoas. Não é preciso pagar com a mesma moeda. Vai doer, mas vai passar, porque Deus livra e você segue. Siga, mas foque em você"

Os seguidores da loira começaram a pensar numa possível traição de Julio Cesar, 44 anos, marido da famosa. “Eeeeita que isso está com cara de indireta”, disse um internauta. “Acho que deu ruim para o nosso ídolo”, comentou outra pessoa. “Falou tudo”, escreveu outro.

Em maio deste ano, Susana anunciou que o casamento de 21 anos com o ex-goleiro havia chegado ao fim. No entanto, eles reataram a união 36 horas depois. De acordo com pessoas próximas ao casal, o ex-goleiro estava se dedicando muito ao trabalho, mesmo após o fim da carreira, o que teria irritado a mulher.

Julio se tornou empresário de jovens atletas desde que abandonou as chuteiras, virou comentarista de um canal de TV e ainda cuida dos negócios da família no ramo imobiliário.

Susana esperava que, com a aposentadoria dos gramados, o marido pudesse ter, ao seu lado, uma vida mais tranquila. Na época, após o susto da separação, ele prometeu à famosa mais parceria na criação dos filhos e nos demais afazeres. Julio Cesar e Susana Werner são pais de Giulia, de 17 anos, e Cauet, de 21.