Susana Werner e Julio Cesar voltam atrás e retomam casamento após dois dias de separação

A atriz Susana Werner e o ex-jogador de futebol Julio Cesar reataram o casamento após dois dias do anúncio da separação. Ela postou uma imagem intitulada "insistir no amor sempre será a resposta certa" no Instagram, junto a um texto.

“Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, disse a modelo.

O casal está junto há 21 anos. Susana e Julio, hoje empresários, têm dois filhos: Cauet Werner, de 20 anos, jogador de futebol e atua no Rayo Vallecano, de Madri, na Espanha; e Giulia, 17.

Término

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo", escreveu Susan no domingo (21).

Em publicação, ela continuou: "Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", completou a também empresária na publicação.

Ela chegou a falar novamente sobre o término, afirmando que os dois agora tinham "objetivos diferentes".