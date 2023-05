Susana Werner comenta término com Julio Cesar: ‘objetivos diferentes’

Susana Werner voltou às redes sociais após anunciar o término do casamento de mais de 21 anos com o ex-goleiro da Seleção Brasileira Julio Cesar, nesse domingo (21). Ela resolveu explicar o motivo do fim aos fãs que acompanhavam o casal, e agradeceu as mensagens de carinho.

“Pessoal, está tudo bem. A gente se ama! A gente só não fala mais a mesma língua e temos objetivos diferentes. Obrigada por tanto carinho comigo, com ele... Aliás, com toda a nossa família”.

No entanto, minutos após o post, a atriz e empresária apagou o conteúdo.

Legenda: Susana publicou stories sobre a separação Foto: Reprodução/Instagram

Na manhã de ontem, Susana fez um post no Instagram anunciando o fim do casamento com o atleta. Eles são pais de Giulia, de 17 anos, e de Cauet, de 20. “Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, escreveu ela.

Susana e Julio se casaram em 2002. Em 2005, ela abriu mão da carreira de atriz para acompanhar o até então marido na carreira.

Após o anúncio da mãe, Cauet se pronunciou sobre a separação e pediu que não fosse mencionado em nada sobre o término. “Só peço um pouco de respeito e que, por favor, não me mencionem em nada, nem a mim e nem a minha irmã. Por favor, nós estamos bem, vida que segue”.