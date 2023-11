Mansão de Clodovil no litoral de SP pode ser demolida seis anos após 1º leilão

Avaliada em R$ 1,6 milhão, a mansão que pertenceu a Clodovil Hernandes, localizada em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, pode ser demolida. Sem uso desde o falecimento do estilista, em 2009, a construção de luxo foi leiloada pela primeira vez há seis anos.

De acordo com informações do G1, o futuro do imóvel será definido após a resolução de uma batalha judicial entre o Ministério Público, responsável pela solicitação de demolição da mansão, e Thalita Daiane de Melo, que arrematou a construção por R$ 750 mil.

Apesar de ter ganhado o leilão em 2018, a compradora nunca utilizou o espaço, chegando a, posteriormente, tentar anular o certame. A tentativa foi justificada pela defesa de Thalita na Justiça, que argumentou que a cliente teria comprado “gato por lebre” ao arrematar somente o direito de uso da área, e não a propriedade do imóvel.

O pedido de anulação foi negado, mas a Justiça determinou que o direito de uso do imóvel deveria ser repassado para a compradora. A transferência, no entanto, ainda não ocorreu pois, segundo Maria Hebe Queiroz, advogada do espólio de Clodovil, o Ministério Público solicitou, em 2021, a demolição total da construção e ainda não existe uma decisão final.

“O valor da arrematação encontra-se depositado em juízo, e a posse ainda não foi transmitida para Thalita tendo em vista que um promotor solicitou a demolição da casa. Nós contestamos e não vamos demolir. É muito caro para demolir. A não ser que o poder público queira assumir as despesas”, afirmou a representante.

ABANDONO

Enquanto o destino do imóvel não é definido, a construção vem sofrendo com a ação do tempo e com as consequências das poucas manutenções. Ainda de acordo com Maria Hebe, a mansão apresenta péssimo estado de conservação devido ao fato da Justiça nunca ter autorizado reformas no local.

Legenda: Sem manutenções, mansão está deteriorada Foto: Reprodução/Youtube

Desta forma, os únicos cuidados que o espaço recebe são feitos pelo caseiro da propriedade, responsável por aparar o mato e impedir invasões. Os imóveis e itens de luxo que enfeitavam o interior da casa foram retirados há anos.