Astrid Fontenelle se despede do 'Saia Justa' após 11 anos: 'chegou a minha hora'

Astrid Fontenelle se emocionou ao anunciar a saída do programa "Saia Justa", do canal GNT, na noite dessa quarta-feira (29). Após 11 anos à frente da atração, a apresentadora agradeceu o companheirismo das colegas e o carinho do público.

"Chegou a minha hora de dizer 'tchau', 'até breve', 'adeus' ao Saia Justa. Foram 11 anos aqui nesse sofá, e hoje eu fiz algumas contas, são 528 programas. E nessa conta, se a gente multiplicar por três, dá mais de 1.500 assuntos que passaram aqui", começou Astrid, às lágrimas.

"Com o Saia Justa, eu viajei por alguns cantos do Brasil. Fiz alguns verões de roupinhas mais despojadas e com muita cantoria. Aqui nesse estúdio, com poucas pessoas, eu, Michel [diretor do programa], câmera, fizemos a pandemia. Enfim, foi muita coisa. Muita filosofia, muita pesquisa de Harvard, muitas citações, muitos choros, muitas emoções, muitas confissões, muitas revelações e muita ajuda".

"Sou muito grata, muito grata a vocês. Mas, sobretudo, a você que tá aí, agora no sofá, na sua cama, prestigiando, dando força há tantos anos. Gente, é muito tempo. São 11 anos. Não existe uma certeza sobre o que é o tempo, mas deu o meu tempo. Foi bom esse tempo. Foi muito valoroso esse tempo."

Além dela, Larissa Luz também deixará o programa para viver novas experiências como artista, cantando e atuando.

"Seguirei para ser mais cantora, mais atriz e apresentadora em outras pistas. Navegar em outras praias. Mas a gente vai se ver por aí. Abrimos as portas para o futuro. E suas surpresas mil. E como diria mestre Gil: o eterno Deus nunca dança. A dança da esperança, da confiança, nos regentes do destino. Levo aprendizado, levo gratidão. Tenho a certeza de que fui inteira e entreguei o melhor de mim. Eu abro espaço e traçarei novos destinos. Levo comigo tudo o que aprendi", disse Larissa.

Após os anúncios, as apresentadoras se abraçaram e declararam que nas duas próximas semanas seguirão no programa. Na próxima quarta-feira (6), a convidada será Angélica. E, no dia 13 de dezembro, haverá o último episódio com a formação atual, com a despedida definitiva de Astrid e Larissa.

GNT se manifesta

Em nota nas redes sociais, o GNT informou que Astrid vai estrear "a nova temporada do 'Chegadas e Partidas' às quintas no canal e aos domingos no Fantástico e se prepara para um projeto autoral no GNT em 2024". Já Larissa, segundo a emissora, "focará neste momento na carreira musical, com dedicação à gravação de seu novo álbum e turnê de lançamento, e também seguirá explorando ainda mais a vertente atriz".