Ingrid Guimarães relembra anos de briga com Paulo Gustavo após morte do ator

A atriz Ingrid Guimarães falou pela primeira vez sobre a briga que teve com o humorista Paulo Gustavo, antes da morte do artista em 2021, em decorrência da Covid-19, durante uma entrevista ao "Quem Pode, Pod" de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Segundo a artista, o conflito entre os dois teve início após as distribuidoras dos filmes que eles haviam protagonizado e produzido terem marcado o lançamento das duas produções na mesma data.

Ela afirmou que na época Paulo Gustavo não quis conversar sobre o assunto e eles acabaram se afastando. "Foi horrível. Era uma angústia horrorosa, eu sentia muita saudade dele", declarou no podcast.

Apesar do conflito, eles chegaram a fazer as pazes antes da morte do ator. A reconciliação partiu do humorista, que convidou a atriz para "tomar um porre".

Ela declarou que jamais teria se perdoado se os dois não tivessem resolvido o conflito antes da morte de Paulo Gustavo. “Depois que ele morreu, passei um mês chorando pelos anos que deixei de conviver”, relembrou.