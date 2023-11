Ana Hickmann se pronuncia após ter pedido de divórcio negado: 'a justiça vai ser feita'

Após juiz negar pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha, nesta quarta-feira (29), Ana Hickmann se pronunciou sobre a decisão, ressaltando que a separação entre ela e o empresário Alexandre Correa ainda acontecerá. Durante conversa, explicou que não poderia dar detalhes, pois o processo está acontecendo em segredo de justiça.

"Eu não vou dar continuidade ou força para fake news ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas e que vão totalmente contra aquilo que a justiça está ordenando, pedindo. Eu não posso me manifestar mais do que isso, vou continuar aguardando e eu sei que a justiça vai ser feita", afirmou.

A apresentadora, que denunciou o marido por violência doméstica, solicitou que o Juízo Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processasse o divórcio. Porém, após analisar o caso, o magistrado reconheceu essa possibilidade, mas avaliou que a situação não se encaixava nela.

Segundo Hickmann, o divórcio está encaminhado, apesar da decisão.

Ana Hickmann Apresentadora "Vou continuar respeitando essa determinação, até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e acredito que a lei está do lado de quem está certo. Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer. O meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui pra todo mundo."

Confira a declaração na íntegra

"Eu estou vendo uma série de notícias sendo publicadas, divulgadas em todas as páginas, não só nas redes sociais, mas em vários veículos diferentes, falando a respeito do meu divórcio, onde acabam de falar que o meu divórcio não será mais pela Lei Maria da Penha. Bom, primeira coisa. Eu, Ana, não posso dar detalhes de tudo que está acontecendo porque corre em segredo de justiça. E eu vou continuar respeitando essa determinação, até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e acredito que a lei está do lado de quem está certo. Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer.

O meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui pra todo mundo. Assim como eu disse que o dia que eu estivesse pronta pra falar, abrir o meu coração, não será diferente do que será contado para todo mundo. Porém, eu não vou dar continuidade ou força para fake news ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas e que vão totalmente contra aquilo que a justiça está ordenando, pedindo. Eu não posso me manifestar mais do que isso, vou continuar aguardando e eu sei que a justiça vai ser feita. Obrigada pelo apoio de todo mundo, tá? A justiça tá do nosso lado, o bem sempre vence."