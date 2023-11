Árvore de Natal alugada por Sabrina Sato tem mais de três metros de altura e é avaliada em R$ 29 mil

Sabrina Sato revelou, na prática, todo o seu amor pelo período natalino. Em postagem no seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (28), a apresentadora divulgou um vídeo com a pomposa árvore de Natal que mandou preparar para a sua residência.

Composta por mais de 300 elementos, a peça possui mais de três metros de altura. Além do tamanho inusitado, a árvore foi alugada, ao invés de comprada. Mesmo assim, ela é estimada em R$ 29 mil.

Nos comentários, os seguidores se mostraram impressionados. O humorista Tirullipa brincou, referindo-se ao vestido extravagante que a famosa usa ao apresentar a árvore: "Tem que ir no meu circo com essa linda roupa, amiga".

Carolina Dieckmann escreveu: "Amo". Os fãs seguiram estupefactos. "Meu Deus do céu! Que coisa mais linda", disse uma pessoa. "Gente, que sonho essa árvore de Natal. Bem mais bafônica do que de muito shopping por aí", declarou uma seguidora. "Gente, não é a árvore, é a Disney", escreveu outro.

A encomenda

A árvore original foi encomendada à Sabrina Guimarães, decoradora especialista em Natal. Em entrevista ao Gshow, nesta terça-feira (28), a profissional contou detalhes da peça de decoração escolhida pela famosa. "A da Sabrina Sato é uma árvore diferenciada, é um projeto, não é só uma árvore, né, é uma coisa cenográfica também. Se fosse para alugar hoje novamente sairia, mais ou menos, 29 mil reais uma árvore de locação deste tamanho, deste pote, com essas bolas”, detalhou.

Na decoração da árvore da artista, é possível observar que os diferentes elementos chamam atenção, cada um tendo sido feito de forma primorosa, como um trenzinho que percorre um trilho, um carrossel, bonecos brincando em um balanço e, como atração principal, a roda-gigante (que gira) no topo.

A decoradora revelou ainda que Sabrina deu autonomia para que ela montasse o projeto. "Ela (a árvore) não existe em lugar nenhum, pois foi produzida por nós. O projeto inteiro demorou um ano para ficar pronto", acrescentou ela.