Mansão de Clodovil Hernandes em São Paulo está deteriorada, diz revista

A mansão que já pertenceu a Clodovil Hernandes na cidade de Ubatuba, no litoral de São Paulo, está abandonada, segundo publicação da revista Casa Vogue. Desabitada desde a morte do estilista e político, que ocorreu em 2009, a casa sofre com a degradação.

Ao todo, o imóvel possui área de 4.375 m², contando com 12 banheiros, uma hidromassagem, piscina, sauna, lago e até mesmo uma capela. Tudo isso com vista para a praia do Léo.

Leilão

Anteriormente, em 2017 e 2018, a propriedade entrou para leilão em duas ocasiões, e chegou a ter lance inicial de R$ 1,5 milhão. Entretanto, o valor reduziu pela metade, sendo oferecida por até R$ 750 mil.

O ocorrido veio logo após o responsável pelo arremate desistir do negócio. A motivação seria a impossibilidade de fazer mudanças no local, já que o imóvel está situado em uma área de preservação ambiental.

Casa abandonada

Clodovil, que também foi apresentador, faleceu em março de 2009, logo após registro de morte cerebral por conta de um acidente vascular cerebral (AVC).

Em testamento, Clodovil não deixou nenhum herdeiro, enquanto os responsáveis pelo espólio do artista não optaram por manter o local em constante manutenção, o que causou a degradação atual.