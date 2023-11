Ana Furtado anuncia que está curada de câncer de mama: 'notícia mais feliz da minha vida'

A apresentadora Ana Furtado, de 50 anos, revelou, nesta quarta-feira (29), que está "definitivamente curada" do câncer de mama. A esposa de J.B de Oliveira, mais conhecido como Boninho, foi diagnosticada com um tumor em 2018 e encerrou o tratamento em setembro deste ano.

Veja também

O relato, celebrando a conquista ao lado do seu oncologista, foi compartilhado no perfil pessoal de Ana no Instagram. Na última terça-feira (28), Ana realizou uma bateria de exames para receber alta hospitalar do câncer de mama.

"Eu recebi a confirmação da notícia mais feliz da minha vida. A notícia que eu esperei por cinco anos. Eu tinha certeza de que esse dia chegaria, e chegou", legendou na publicação.

"É um baita de um prazer, uma alegria, um orgulho muito grande dizer que a Aninha - chamo de Aninha porque é minha amiga, não só paciente -, depois de cinco anos de tratamento, ela está absolutamente curada", iniciou o doutor Fernando Maluf, responsável pelo tratamento de Ana.

"Os exames estão completamente negativos, os exames mostram uma pessoa de 20 e poucos anos saudável e que agora vai fazer um segmento anual. Estou muito feliz por ela. A Ana está saudável pra vida inteira", continuou ele. "Amém", respondeu a apresentadora, visivelmente emocionada.

Maluf ainda arrancou a pulseira do hospital no pulso de Ana, como uma espécie de "libertação" para marcar o fim do tratamento.

A apresentadora retornará ao centro médico uma vez por ano para exames periódicos. "Boninho, parabéns, porque a vitória é dela e da família que cuidou dela, você foi um baita de um parceiro", complementou Maluf.