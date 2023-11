Guitarrista Kiko Loureiro explica saída do Megadeth: 'liberdade de ter essa escolha'

O guitarrista Kiko Loureiro anunciou sua saída da banda Megadeth nessa terça-feira (28) durante participação no podcast "Amplifica". Em conversa com o ex-parceiro de banda no Angra, Rafael Bittencourt, o músico detalhou os motivos de ter tomado a decisão e os novos passos na carreira.

"Devido a circunstâncias na minha vida, eu tomei a liberdade de optar de não estar no Megadeth. Porque é a minha opção. Porque a liberdade é você ter a escolha entre duas opções viáveis, isso é liberdade. Vamos tirar a minha questão. Se você está num trabalho e você gostaria de não estar, ou você não pode estar, mas você precisa estar porque precisa pagar as contas, você não tem essa liberdade. Isso vale pra qualquer coisa: se quiser voltar pra casa de helicóptero, eu não tenho essa escolha. E eu tenho liberdade de ter essa escolha", iniciou o desabafo.

Veja também

Kiko citou a vontade de estar mais perto da família nessa fase da vida e negou que a saída do grupo foi por conta de brigas.

"E toda decisão é sempre baseada, é tipo um dilema, porque não é um problema que você tenha, tipo 'eu briguei', não tem nada disso. É tipo: eu tenho algumas questões de família que eu queria ficar mais em casa. [...] Sempre as pessoas acham que tem um problema muito sério na minha vida acontecendo para abrir mão, ninguém consegue imaginar assim: 'o cara tomou uma decisão'. Simplesmente", continuou.

Loureiro falou sobre a dedicação à carreira ao longo dos anos e a maturidade de saber o momento certo de tomar decisões.

"Mas existe uma questão que eu preciso ficar mais em casa. Eu não posso ficar três meses em turnê e mais seis meses fora de casa. É muito tempo. Só que isto é uma maturidade - acredito que seja uma maturidade, vamos chamar assim, ou um resultado de um desenvolvimento pessoal", completou o guitarrista.