Nasce filha de Rafael Cardoso e da psicóloga Carol Ferraz

Nasceu na noite de segunda-feira (27) a terceira filha do ator Rafael Cardoso. A bebê se chama Helena e é fruto do relacionamento que o artista teve com a psicóloga Carol Ferraz.

O próprio ator compartilhou as fotos do nascimento no Instagram. “Mais um amor para a vida toda”, escreveu ele nos Stories. Rafael não mantém um relacionamento com a mãe da criança atualmente. Helena nasceu com 3,785 kg e medindo 46cm.

O artista ainda é pai de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4, frutos do casamento que ele teve com Mariana Bridi. Eles foram casados por 15 anos e anunciaram a separação em dezembro de 2022.