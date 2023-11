Preta Gil passará por nova cirurgia para religar o intestino

Preta Gil anunciou através das redes sociais, nesta quarta-feira (22), que passará por uma nova cirurgia em decorrência do tratamento contra um câncer no intestino. Segundo a cantora, o procedimento acontecerá no dia 30 de novembro.

A artista informou que está internada desde terça (21) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde fez exames pré-operatórios. "Já fiz todos os exames e os resultados foram maravilhosos. Eu estou apta a fazer a cirurgia semana que vem. Meu corpo cicatrizou super bem", declarou.

Há aproximadamente três meses, Preta passou por uma cirurgia para retirar um tumor no intestino. Com o procedimento, a cantora teve que utilizar bolsa de ileostomia. A nova operação irá reverter a ostomia temporária, reconectando o intestino da artista.

"Semana que vem eu vou fazer a reversão, religar meu intestino, tirar a minha bolsinha, fazer minha fisioterapia e em breve voltar uma vida melhor. Tô muito feliz", celebrou.