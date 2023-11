Alexandre Correa nega ter ameaçado Ana Hickmann e classifica matérias como 'sensacionalistas'

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa gravou um vídeo pela primeira vez, na tarde desta quarta-feira (22), após a repercussão do caso de agressão contra a esposa. No Instagram, ele negou ter ameaçado a apresentadora, detalhando que não fala com ela desde o ocorrido no dia 11 de novembro. Segundo o empresário, parte das matérias são "sensacionalistas" e mentirosas.

"Pessoal, boa tarde! Ultimamente tem saído muita mentira a meu respeito, muita nota falsa, muita nota sensacionalista, mas indo direto ao ponto, a 'Caras Brasil' acabou de publicar uma nota dizendo que eu teria provas comprometedoras contra Ana Hickmann e estaria ameaçando-a", afirmou.

Alexandre Correa Marido de Ana Hickmann "É mentira! Eu não tenho prova alguma contra Ana Hickmann. Ana Hickmann é uma mulher de imagem e conduta ilibada. Número dois: eu não estou fazendo ameaça alguma, mesmo porque eu não falo com Ana Hickmann desde o ocorrido, no sábado retrasado".

"Então eu peço à 'Caras', por favor, que tome cuidado com o que está publicando, está passando do ponto, passando dos limites, já não é nem mais questão de criatividade, isso é muito sério o que vocês estão fazendo e isso prejudica a Ana, a mim, a família e os negócios", acrescentou.

Alexandre solicitou uma retratação após publicar os stories. "Eu peço isso à 'Caras' que tanto fez pela Ana e pela minha família em tantos momentos lindos ao longo de mais de 20 anos... Não sei quantas capas temos em família, Ana, gestação e tudo mais... Eu deixo aqui meu abraço ao Maluf, o presidente da Caras, e, por favor, gente, isso não condiz, tá bom? Obrigado".

O QUE ACONTECEU?

Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, Alexandre Correa, por agressão e violência doméstica após uma briga entre o casal. O caso aconteceu em Itu, no interior de São Paulo. Inicialmente, o empresário negou a agressão, mas, depois, assumiu ser verdade.

Correa teria se irritado ao ver a esposa conversando com o filho sobre as dificuldades financeiras da família.

Na Internet, poucos dias após as agressões, a apresentadora agradeceu o apoio que tem recebido. "Infelizmente, muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham rede de apoio", desabafou Ana.