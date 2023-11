Em vídeo antigo, marido de Ana Hickman diz que seria pobre se não tivesse casado com ela

Após a agressão de Alexandre Correa à Ana Hickman se tornar pública, no último sábado (11), a web resgatou um vídeo antigo do casal, em que o empresário diz que seria “muito mais pobre” se não tivesse casado com a apresentadora.

“Eu ia está muito mais pobre. Minha condição financeira nem de perto seria essa. Eu moraria fora do Brasil, estaria em algum subemprego no exterior, sem querer desmerecer, ou afundado em alguma balada em Ibiza”, diz ele no trecho que circula no TikTok.

Ana reflete ao escutar o marido: “Se eu não tivesse casada com você…”. E ele responde: “Ué, ia ter casado com outro, né, brother?”. “Provavelmente, não”, afirma Ana.

Agressão em casa

Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, em uma delegacia em Itu, no interior de São Paulo, por agressão e violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, a briga teria sido presenciada por funcionários e pelo filho do casal, de 9 anos.