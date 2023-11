Ana Hickmann publica novo vídeo após agressão do marido: "não vou parar de viver"

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, publicou um novo vídeo nesta quinta-feira (16), no YouTube, e agradeceu novamente o apoio que recebeu após vir à tona a agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, de 51 anos.

"Quero agradecer o apoio e as mensagens de carinho que tenho recebido de vocês por aqui, nas redes sociais e na televisão. Infelizmente, muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham uma rede de apoio", declarou.

Ana reforçou que ainda não está pronta para falar e que quer proteger o filho. “Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. Essa mãe vai defender de todas as formas o seu pequeno, o seu filho. Meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Exatamente por isso que eu digo que ainda não estou pronta para falar, porque ele também tem que estar pronto, tem que estar protegido”, pontuou.

Ela ainda afirmou que "muito em breve" se pronunciará sobre o caso e que a partir da semana que vem voltará a produzir conteúdo para o YouTube. "Eu não vou parar de viver, de ser feliz, de lutar, de cuidar do meu filho", ressaltou.

Veja o vídeo:

Entenda o caso

No sábado (11), a apresentadora registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.), na Delegacia de Itu (SP), contra Alexandre, por lesão corporal e violência doméstica. Inicialmente, ele negou as acusações, mas depois confirmou que teve um "desentendimento" com a esposa.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", diz a nota que permanece no perfil do empresário, publicada no domingo (12).