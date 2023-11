Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa diz que mentiu e confessa agressão

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, confirmou que agrediu a apresentadora, nesta segunda-feira (13). O empresário também admitiu ao Splash, da Uol, que negou a briga ao ser procurado pelo portal Leo Dias, no último sábado (11).

"Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu. Que coisa?' Desculpa o vocabulário: 'que cagad* que aconteceu. Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Porque eu não fui bater a cabeça na parede. Sei lá. Mas já foi", disse Alexandre.

O empresário também disse que o "desentendimento" é uma "desinteligência entre casais". "A única coisa que não procede é a situação de cabeçada. Isso não existe. Esse viés, isso não existe", declarou. No boletim de ocorrência que o g1 teve acesso, Ana revela que Alexandre ameaçou dar cabeçadas nela.

Alexandre ainda revelou que os dois nunca tiveram brigas como esta que veio a público. Alexandre ainda revelou que não entrou em contato com a mulher desde o ocorrido. O futuro do relacionamento dos dois será decidio pela apresentadora. "Quem decide é a Ana. Eu não decido nada", respondeu.

A apresentadora escolheu não pedir medida protetiva contra Alexandre. Contudo, a investigação seguirá independente da decisão de Ana. A Polícia pode abrir o inquérito e enviá-lo a Justiça mesmo sem a pretensão da vítima.

Hostilização em padaria

Ao Splash, Alexandre ainda revelou que foi hostilizado em uma padaria na segunda-feira (13), pela manhã. "Eu preciso saber como é que vou viver. Sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: 'Muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho.' Eu só queria comprar pão francês. É daí pra frente, acabou. Acabou", revelou.

O empresário ainda ameaçou processar quem está o chamando de agressivo após um vídeo, publicado no canal de Ana, em que aparece irritado viralizar nas redes sociais.

"Todo mundo que está fazendo isso vai ter notícia minha com o advogado, tá? Isso tudo é trolagem, isso tudo é brincadeira, mas deixa o pessoal se fartar. Todo mundo que está se fartando, falando que aquilo era o meu comportamento normal, sendo que todo mundo sabe que aquilo é uma trolagem. Aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma encenação mesmo. Mas está todo mundo fazendo questão de dizer que aquilo sou eu. Ainda que pese, você acha que a Ana publicaria no YouTube uma coisa daquele conteúdo se fosse verdade? Isso não vai ficar assim", revelou.

Apresentadora se pronuncia no Hoje em Dia

Ana Hickmann apareceu na TV pela primeira vez, na manhã desta segunda-feira (13), após denunciar o marido por agressão. No domingo (12), ela registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), na Delegacia de Itu (SP), contra Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica.

A gaúcha, nome fixo do programa "Hoje Em Dia", seguiu normalmente na apresentação do noticiário nesta segunda. Ao final da atração, a apresentadora falou brevemente sobre o momento atual.

"Eu queria agradecer o carinho e o apoio de todo mundo, está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho e a minha família, mas eu ainda não to pronta para falar a respeito, e assim que eu tiver pronta, tiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração, de verdade, como eu sempre fui com todos", disse.

Quem é Alexandre Correa

O carioca de 51 anos é empresário e mantém casamento com Ana há 25 anos. Os dois têm um filho, Alexandre, de nove anos.

Correa é empresário e administra a Hickmann Serviços Ltda, justamente em parceria com Ana. A empresa, inclusive, licencia os produtos da marca da apresentadora, incluindo óculos, esmaltes, bolsas, sapatos, jeans e produtos de beleza, além da própria carreira dela.

Ana e Alexandre se casaram quanto ela tinha 16 anos, após oito meses de namoro. Na época, os dois viajaram juntos para a França, onde Ana atuou como modelo e seguiu na carreira até o início dos anos 2000.

Desde então, o empresário também ganhou destaque nas redes sociais. Hoje, ele acumula pouco mais de um milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha imagens da família e do trabalho. Em 2020, Correa também compartilhou o diagnóstico de câncer no pescoço, que resultou em uma cirurgia e sessões de radio e quimioterapia em hospital de São Paulo.