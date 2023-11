Conversa de WhatsApp revela detalhes de plano para assaltar casa dos pais de Bruna Biancardi

Conversas no WhatsApp reveladas, nesse domingo (12), no "Fantástico" indicam o plano dos assaltantes antes de decidirem invadir a casa onde os pais da influenciadora Bruna Biancardi moram, na última terça-feira (7). A interação entre Eduardo Vasconcelos, de 19 anos, e Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, de 18, mostrou que eles tinham, como motivação, o fato de que os donos do imóvel eram "sogros de Neymar", além da "falta de energia" após forte chuva em São Paulo.

Bruna é mãe da recém-nascida Mavie, filha com o jogador, mas as duas não estavam no imóvel durante o assalto. Eduardo e Pedro Henrique são apontados pela Polícia como participantes do crime com um terceiro suspeito, ainda não identificado, mas que é conhecido como Europa.

A conversa pelo telefone revelou que Eduardo e Pedro trocaram mensagens horas antes, comentando sobre uma arma e sobre "aproveitar" que o local estaria supostamente sem câmera de segurança. Eles achavam que iam ficar ricos com muita facilidade.

Até as 18h30 do dia 6 de novembro, o plano não incluía o terceiro assaltante. Pedro afirmou: "Eu e você só, vou levar o 38", referindo-se ao calibre de uma arma. "Já era, 'tamo' rico", respondeu Eduardo.

Ainda de acordo com a reportagem, a dupla falou, inclusive, sobre a repercussão do assalto: "Vai sair até na tela: mulher do Neymar", disse Eduardo. "Lógico que vai, vamos deixar tudo revirado", respondeu Pedro. Quase quatro horas depois, por volta das 22h30, Eduardo mandou as últimas mensagens antes do crime: "Sem luz lá ainda. Lá é nosso".

Os dois citaram até ter ideia do que poderiam encontrar na casa: "Direto para o closet, entendeu? E quarto da mãe e do pai. Pegar os rolex".

Horas após o crime, Eduardo teve prisão preventiva decretada e confessou a participação no assalto. Ele já foi preso por tráfico de drogas e morava havia uma semana na casa da mãe e do padrasto. Já Pedro Henrique, conhecido como Urso, não tem passagens por crimes e teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele era considerado foragido.

Os pais de Bruna Biancardi não quiseram dar entrevista, mas em nota ao “Fantástico” destacaram a indignação por sofrerem o assalto dentro do condomínio em que moram há mais de 20 anos.