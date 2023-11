Casa de Bruna Biancardi é invadida, e pais da influenciadora são amarrados

A casa da influenciadora Bruna Biancardi e da pequena Mavie, filha do jogador Neymar Jr., foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira (7) em Cotia, na grande São Paulo. As informações, publicadas inicialmente pelo portal R7 e confirmadas pelo jornal O Globo, apontam que mãe e filha não estavam no local no momento da invasão.

Apenas os pais de Bruna estavam na residência durante o assalto e teriam sido amarrados durante a ação criminosa. Ainda segundo o portal R7, os dois não ficaram feridos e prestaram esclarecimentos sobre o caso após a invasão. Bruna não se pronunciou publicamente até então.

Veja também

A Guarda Civil Municipal de São Paulo (GCM) esclareceu a situação ao portal, apontando que um dos suspeitos já foi preso. O homem seria morador do condomínio onde a mãe da filha de Neymar vive e teria sido o responsável por conceder autorização aos criminosos para a entrada no local.

Conforme a GCM, dois suspeitos estavam armados e à procura de Bruna e Mavie, mas não conseguiram encontrá-las. Vizinhos teriam acionado a guarda municipal após estranharem a movimentação, o que levou os agentes ao local.

Com o imóvel cercado, um suspeito foi detido, enquanto outros homens fugiram com bolsas de grife, relógios e joias. As rondas na região do condomínio foram intensificadas na manhã desta terça (7) para encontrar os fugitivos.