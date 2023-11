Matthew Perry teria pedido corte de cena em que Chandler traía Monica em 'Friends', diz atriz

O casal Monica (Courtney Cox) e Chandler (Matthew Perry) é um dos favoritos dos fãs de “Friends", mas se não fosse por um pedido especial de Perry, falecido no dia 28 de outubro, a dupla teria uma história diferente — e talvez não aprovada pelo público. Isso porque o personagem trairia a namorada após uma discussão em Las Vegas, em episódio que foi adaptado da quinta temporada.

O astro teria pedido aos roteiristas do sitcom que cortassem uma cena em que Chandler agia mal com Monica. A revelação foi feita pela atriz Lisa Cash, em entrevista ao TMZ de junho. A artista revelou que a trama em questão aconteceria no episódio “Aquele em Vegas – Parte 1”, após Chandler e Monica discutirem porque a personagem teria saído para almoçar com o ex-namorado, Richard (Tom Selleck), em Las Vegas. Então, Chandler teria ficado no quarto de hotel, pedido serviço de quarto e traído a mulher com a entregadora. No caso, Lisa seria essa personagem e chegou, de acordo com a artista, a ensaiar a cena com Matthew Perry.

"Estávamos ensaiando em frente a uma plateia ao vivo, aí fui informada que Perry foi até os roteiristas e disse que a audiência nunca perdoaria Chandler por trair Monica. Ele provavelmente estava certo! Aquilo teria mudado o desenrolar da série e de seu personagem", avaliou a atriz.

Assim, o papel de Lisa mudou e ela se tornou uma comissária de bordo. A atriz apareceu no mesmo episódio, mas em uma cena com Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston).

A série "Friends" ficou 10 anos no ar, de 1994 a 2004. Com produção de David Crane ("Episodes" e "Dream On"), Marta Kauffman ("Grace and Frankie") e Robert Carlock ("Unbreakable Kimmy Schmidt"), a obra ultrapassou barreiras do tempo e conquistou fãs de diferentes idades. Em 2021, o seriado ganhou um especial intitulado "Friends: The Reunion", que convidou os atores a relembrar e reproduzir os melhores momentos da produção.