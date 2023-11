Zé Vaqueiro e Ingra Soares publicam primeira foto de rosto do filho Arthur, internado em UTI

O cantor Zé Vaqueiro publicou no Instagram, pela primeira vez, uma foto ao lado da esposa, Ingra Soares, e do filho, Arthur, na noite desta segunda-feira (6). O herdeiro do artista está em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde o nascimento, em julho deste ano.

O filho do casal segue internado por conta de uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 12. O cantor relatou que o filho é acompanhado 24 horas por dia.

Veja publicação

"Seguimos confiando em Deus e na sua força meu filho", escreveu Zé Vaqueiro em publicação. Nos comentários da postagem, o casal recebeu o apoio de amigos, familiares e fãs.

"Deus faz milagres. Acredite", "Eu imagino que você foi forçado a sair da privacidade de vocês por culpa de tantos comentários maldosos! Que Deus continue abençoando vocês e dando forças pra já já esse anjinho estar em casa" e "Deus vai continuar te abençoando sempre, Zé, pelo seu coração! Que Ele abençoe a saúde de Arthur, que ele cresça e tenha muita saúde!" foram algumas das mensagens.

Veja também

Entenda o caso do filho de Zé Vaqueiro

O cantor Zé Vaqueiro passou a última semana com a família em Fernando de Noronha (PE). Por conta da viagem, ele vem sendo alvo de críticas nas redes sociais. A situação é motivada pelo fato de o pernambucano ter o filho mais novo internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O pequeno Arthur nasceu no dia 26 de julho com uma malformação congênita. Por conta do diagnóstico, ele precisou ser internado.

A última atualização sobre o estado de saúde do bebê foi publicada por Zé Vaqueiro em setembro, no Instagram. "Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo", escreveu o cantor em rede social.

Em Fernando de Noronha, Zé Vaqueiro chegou a publicar foto da chegada em jato particular e de momentos de lazer com a família.

Nas publicações feitas por Ingra, a influenciadora recebeu diversas críticas e chegou a limitar os comentários de algumas postagens.