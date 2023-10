Xand Avião defende Zé Vaqueiro após cantor ser criticado por viajar com filho internado em hospital

Xand Avião defendeu Zé Vaqueiro em meio às críticas que o colega tem recebido nas redes sociais por ter viajado para uma praia enquanto o filho recém-nascido, Arthur, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Neonatal, em Fortaleza, no Ceará.

Em uma postagem publicada por Vaqueiro no Instagram nesta quinta-feira (26), explicando por que viajou com a esposa, Ingra Soares, e os outros filhos para Fernando de Noronha nos últimos dias, Xand escreveu: "Deus sabe o quanto vocês estão lutando".

"A gente foi para Fernando de Noronha para não endoidar. A gente foi para que nossos filhos [Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13 anos] tivessem algum momento que não fosse igual ao que a gente está tendo nos últimos meses", justificou Zé Vaqueiro no vídeo. A família retornou da praia nessa quarta-feira (25).

Legenda: Xand Avião comentou na publicação de Zé Vaqueiro Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, outros famosos também prestaram solidariedade ao cantor sertanejo, como Mari Fernandez, Luana Magalhães e Brisa Star. Parte dos fãs de Vaqueiro também apoiou a atitude do artista. "Que angustiante ver ele pedindo desculpa para pessoas que não estão passando pelo que ele e a família estão. Mundo doente cheio de gente com celular na mão, se achando donos da vida alheia", disse a influenciadora digital Dani Oliveira.

No entanto, outros seguidores continuaram a repreender a atitude. "Viajar com uma criança na UTI, cadê sua responsabilidade de pai?", questionou uma. "Endoidar? Vá cuidar do seu filho. E ainda tem artista que apoia. Vocês terão muito tempo para não endoidar. Vocês estão muito errados e, como artista, para mim, você não terá nenhuma admiração", escreveu outro. "Deixando até de seguir", acrescentou mais uma.

O que tem o filho de Zé Vaqueiro?

Arthur, filho recém-nascido de Zé Vaqueiro, foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente do trissomia do cromossomo 13, chamada Síndrome de Patau. A doença interfere diretamente no desenvolvimento do feto, provocando problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e formação de fendas no lábio e no céu da boca.