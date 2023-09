Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares visita filho na UTI: 'vou me manter forte'

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, desabafou sobre a situação do filho caçula do casal, Arthur, que nasceu com Síndrome de Patau. Ele segue internado em um leito de Unidade Tratamento Intensivo (UTI). Conforme o portal Metrópoles, a empresária falou como tem lidado com o estado de saúde do herdeiro em publicação no Instagram.

“Indo dar bom dia ao meu pequeno no hospital. Todo dia que estou nesse caminho ao hospital para ver Arthur, fico pensando em quantos momentos eu já vivi em tão pouco tempo, relacionado ao meu emocional. E já tive dias bem piores, na minha gestação, quando estava indo pra médica, fazer exames, e hoje eu já estou em outro momento, outra fase”, declarou Ingra.

O que é trissomia do cromossomo 13

É uma malformação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. A patologia pode ser diagnosticada ainda durante a gestação por meio dos exames de pré-natal. No exame de ultrassonografia podem ser percebidas alterações que levantam a possibilidade da doença. A partir daí, alguns exames devem ser solicitados para a confirmação da doença, sendo a amniocentese o principal deles. Os sintomas da síndrome de Patau aparecem em forma de: atraso mental; má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia; mãos com dedos a mais; tamanho reduzido do queixo; problemas no coração; doenças renais A doença não tem cura, mas o cuidado das equipes médica e multidisciplinar durante toda a vida é fundamental para buscar alguma melhora na qualidade de vida do paciente.

Ingra Soares relatou ainda que, apesar da difícil situação de saúde no nascimento do filho, tem motivos para agradecer.

Ingra Soares Esposa de Zé Vaqueiro e mãe de Arthur “Eu achava que não ia conseguir, que tudo estava dando errado, ficava me perguntando ‘por que?’ e hoje eu falo a Deus: ‘para que?’. Tenho tantos motivos para agradecer e só eu sei o que aconteceu quando ganhei meu filho, os momentos de provações que passei”.

Por fim, ela falou sobre se entregar inteiramente pelo filho neste momento. “Nunca me deparei com uma situação que eu não pudesse resolver e me deparei com essa, onde o que eu posso fazer é muito pouco. Eu sempre entreguei mais do que me pediam e agora está sendo bem mais forte isso”.

Zé Vaqueiro publica foto com filho

O cantor Zé Vaqueiro compartilhou, na última quinta-feira (14), uma foto em que aparece segurando a mão de Arthur.

“ARTHUR: significa 'rei urso', 'forte', 'nobre' ou 'corajoso'. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Meu filho amado, você está sendo forte e corajoso. Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria. Mais uma vez quero deixar meu agradecimento a todas as orações. A fé move montanhas”, escreveu na legenda da foto.

Nos comentários, o artista recebeu comentários carinhosos de famosos. “Viva a fé e o amor, Zé”, publicou o poeta Bráulio Bessa. “Rei Arthur. Deus abençoe”, escreveu o cantor Xand Avião.