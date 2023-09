Em vídeo, Ivete Sangalo e Anitta debocham de boato de que não se dão bem

Anitta foi uma das convidadas da 2ª temporada do programa “Pipoca da Ivete”, nesse domingo (17). Para desmentir o boato de que as duas não se dão bem, Ivete Sangalo publicou um vídeo no Instagram em que as duas encenam uma briga e debocham da situação.

“O bicho vai pegar”, escreveu Ivete na legenda.

Nos comentários, famosos se divertiram com as imagens. “Não vou perder essa estreia babadeira”, escreveu Solange Almeida. “Amei! Duas rainhas”, postou Lucas Guimarães.

Brigadas?

Em 2017, surgiram os primeiros boatos sobre a suposta briga de Anitta e Ivete. No livro “Furacão Anitta”, escrito por Léo Dias, o jornalista escreveu que Ivete teria sugerido que Anitta se "humilhasse" em um programa de TV para que fosse convidada para gravação de seu DVD. Em seguida, vazou um suposto áudio de Anitta confirmando a história.

As duas, no entanto, nunca falaram publicamente sobre essa confusão.