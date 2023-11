Priscilla Alcântara muda nome artístico, aparece com novo visual e é criticada: 'estou decepcionada'

Até então conhecida como Priscilla Alcântara, a cantora anunciou que está abandonando o sobrenome e usando somente Priscilla como nome artístico. A reformulação da música vai além do nome próprio, e ela surpreendeu os fãs, no domingo (5), ao aparecer com um novo visual: cabelos curtos e vermelhos, além de sobrancelhas descoloridas. Nas redes sociais, alguns usuários criticaram a mudança.

As novidades acompanham o redirecionamento da carreira da artista, que abandona o gospel para se dedicar integralmente ao pop. Ao divulgar a transformação, ela agradeceu pela trajetória construída no gênero musical religioso.

"Sou grata por tudo o que vivi enquanto Priscilla Alcântara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz, por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só Priscilla", detalhou.

No entanto, logo após o anúncio da reformulação de imagem, a cantora passou a ser alvo de críticas por parte dos fãs. "Triste, estou decepcionada, mas ela fez sua escolha depois de conhecer a Deus, decidiu abandoná-lo", disse uma internauta. "Só mais uma no meio de tantos iguais", escreveu outra.

Mas também teve fã defendendo a mudança da cantora. "Aos crentes, deixem essa menina em paz. Se você não curte a arte dela, o trabalho dela, caramba, vai viver sua vida. Povo amargurado, que vive tomando conta da vida alheia, seguem o caminho de vocês e deixem em paz quem quer seguir novos horizontes", comentou uma usuária no Instagram.

Para acompanhar a nova fase, Priscilla anunciou a música "Quer Dançar", em parceria com o grupo Bonde do Tigrão, primeiro single do novo álbum dela, intitulado "Priscilla". Canção deve ser lançada nesta quinta-feira (9).