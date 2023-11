Mãe de MC Kevin faz homenagem ao filho no seu casamento

A mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento, fez uma homenagem ao filho em sua cerimônia de casamento com Ricardo Donella neste sábado (4). Ela chegou na festa usando uma medalha com a foto de Kevin em um terço na mão. O cantor morreu em 2021 ao cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Valquíria, de 44 anos, casou com o produtor musical 11 anos mais jovem. O casal está junto há mais de cinco anos. A festa recebeu convidados como Jojo Todynho.

Na última quinta-feira (2), no feriado de Dia de Finados, Valquíria foi visitar o túmulo de Kevin. "Tem muitas coisas que não faz mais sentido na minha vida. Hoje vim aqui falar pra você que você não vai estar lá fisicamente, mas vai estar para sempre no meu coração. E como sempre te falei: te amo", escreveu ela na legenda.