Suposta filha de Leonardo fala o que acha sobre esposa do cantor

Dyane Akacio, que ficou conhecida na internet por admitir publicamente que desconfia ser filha biológica do cantor Leonardo, respondeu às perguntas de seguidores do Instagram e falou o que acha sobre a esposa do artista, Poliana Rocha.

“Eu gosto dela. Tenho uma admiração muito grande por ela. Eu sigo ela, inclusive, aqui no Instagram, acompanho ela”, iniciou Dyane.

“Ela é uma pessoa boa. Não conheço ela, mas pelo que vejo e sinto, ela passa muita leveza, muita serenidade e muita sabedoria. Ela me passa muita coisa boa. Não tenho que achar nada, tenho que respeitar ela sempre, como acho que todo mundo deve respeitar”, continuou.

Dyane também revelou que ninguém da família do sertanejo a procurou, após ela expor que acredita ser filha de Leonardo.

“Está todo mundo quietinho no seu canto esperando com paciência o desenrolar das coisas. Acho que tem que ser dessa maneira mesmo. Não vejo outra forma, sabe?”.

Dyane atualmente mora em Portugal e já disse publicamente que deseja fazer um teste de DNA para confirmar se suas suspeitas estão certas. Leonardo ainda não falou sobre o assunto.